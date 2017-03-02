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Длительность каждого отключения может быть от двух до восьми часов
|Фото: pravdaurfo.ru
Сегодня часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В среду, 2 марта, без электроэнергии могут остаться жители приморской столицы, проживающие по следующим адресам:
Белинского: 1;
Борисенко: 48, 108, 108А, 108В, 110;
Верещагина: 9, 9А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 15В, 17Б, 17В, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 28, 28А, 34;
Гамарника: 7;
Добровольского 11, 15;
Жемчужная 24;
Калинина: 130, 130А, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 185, 195;
Камчатская: 14;
Клубная: 47В, 49Б, 49Д;
Проспект Красного Знамени: 131, 133/1, 133/2;
Леонова: 64;
Минеральная: 1А;
Надибаидзе: 10, 17;
Никифирова: 53;
Океанский проспект: 94;
Пацаева: 3;
Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20;
Сафонова: 18, 20, 20А, 24, 24А;
Семирадского: 25, 25А, 27, 29, 48, 48А, 48Б, 50, 50Д, 52;
Успенского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 23, 25, 27, 29, 38, 50, 52, 54;
Ялтинская: 14, 15, 16, 18, 20, 29;
Янтарная: 10;
Яхтовая: 2.