Сегодня часть Владивостока останется без света

Сегодня часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». В среду, 2 марта, без электроэнергии могут остаться жители приморской столицы, проживающие по следующим адресам: Белинского: 1; Борисенко: 48, 108, 108А, 108В, 110; Верещагина: 9, 9А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 15В, 17Б, 17В, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 28, 28А, 34; Гамарника: 7; Добровольского 11, 15; Жемчужная 24; Калинина: 130, 130А, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 185, 195; Камчатская: 14; Клубная: 47В, 49Б, 49Д; Проспект Красного Знамени: 131, 133/1, 133/2; Леонова: 64; Минеральная: 1А; Надибаидзе: 10, 17; Никифирова: 53; Океанский проспект: 94; Пацаева: 3; Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20; Сафонова: 18, 20, 20А, 24, 24А; Семирадского: 25, 25А, 27, 29, 48, 48А, 48Б, 50, 50Д, 52; Успенского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 23, 25, 27, 29, 38, 50, 52, 54; Ялтинская: 14, 15, 16, 18, 20, 29; Янтарная: 10; Яхтовая: 2.

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