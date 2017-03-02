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Сегодня часть Владивостока останется без света

Сегодня часть Владивостока останется без света
Длительность каждого отключения может быть от двух до восьми часов
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pravdaurfo.ru

Сегодня часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 2 марта, без электроэнергии могут остаться жители приморской столицы, проживающие по следующим адресам:

Белинского: 1;

Борисенко: 48, 108, 108А, 108В, 110;

Верещагина: 9, 9А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 15В, 17Б, 17В, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 28, 28А, 34;

Гамарника: 7;

Добровольского 11, 15;

Жемчужная 24;

Калинина: 130, 130А, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 185, 195;

Камчатская: 14;

Клубная: 47В, 49Б, 49Д;

Проспект Красного Знамени: 131, 133/1, 133/2;

Леонова: 64;

Минеральная: 1А;

Надибаидзе: 10, 17;

Никифирова: 53;

Океанский проспект: 94;

Пацаева: 3;

Петропавловская: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20;

Сафонова: 18, 20, 20А, 24, 24А;

Семирадского: 25, 25А, 27, 29, 48, 48А, 48Б, 50, 50Д, 52;

Успенского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 23, 25, 27, 29, 38, 50, 52, 54;

Ялтинская: 14, 15, 16, 18, 20, 29;

Янтарная: 10;

Яхтовая: 2.

 
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