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Приморцев всех возрастов пригласили спеть на конкурсе

Приморцев всех возрастов пригласили спеть на конкурсе
Организаторы ждут заявок от солистов, дуэтов, трио и ансамблей
27 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В середине марта во Владивостоке пройдёт юбилейный, 25-й конкурс «Голоса Приморья».  Организаторы – краевой центр народной культуры – уже начали сбор заявок от вокалистов.

Как сообщает краевая пресс-служба, конкурс будет проходить с 17 по 19  марта. Участвовать могут абсолютно все желающие – не имеет значения возраст и статус певцов, допускаются одиночки и целые коллективы до 12 человек. Конкурс проходит при поддержке департамента культуры Приморского края.

Всех участников разделят на категории: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18-25 лет, 26-35 лет, 36 лет и старше. Музыкальное состязание состоится по трём номинациям: академическое пение, народное пение, эстрадное пение – и всё в сопровождении фонограммы-«минусовки». Участники вокальных ансамблей и солисты имеют право участвовать в нескольких номинациях. Конкурсный номер предполагается один от каждого участника – но жюри может попросить исполнить и второй, так что артистам следует быть готовыми.  При этом продолжительность произведений не должна превышать четырёх минут. Разрешается выступать с  помощниками – танцорами и шоу.

Площадкой конкурса станет сцена Дворца культуры железнодорожников. 19 марта в Приморской краевой филармонии состоится гала-концерт победителей.

Анкету-заявку на участие в конкурсе «Голоса Приморья» организаторы предлагают выслать до 2 марта в адрес оргкомитета: 690091, г. Владивосток – 91, ул. Пушкинская, 25, ПКЦНК («Голоса Приморья») или передать по факсу: (423) 226-10-78 либо по электронной почте: pkcnk_isakova@mail.ru. На вопросы потенциальных участников организаторы готовы ответить  по телефонам: (423) 226-10-78, 226-56-46, +7914675-77-85.

 
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