На спасение тонущего в Приморье "Еруслана" требуются миллионы рублей

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Вероятнее всего, судно просто похоронят в акватории Амурского залива
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Неликвидный теплоход «Еруслан», приглянувшийся мародёрам несколько дней назад, скорее всего, просто утонет. На ликвидацию происшествия требуются миллионы рублей, однако такая спасательная операция никогда не оправдается финансово, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Уже на протяжении нескольких дней приморцы наблюдают за тем, как в акватории Амурского залива гибнет брошенное судно «Еруслан». Сегодня он начал медленно уходить под воду. При этом мародёры продолжают растаскивать с «Еруслана» всё, что им только приглянется.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» замдиректора по аварийно-спасательной работе приморского филиала Росморречфлота Владимир Щукин, машинное отделение судна уже полностью заполнено водой, а вода поступать начала из-за того, что прогорели сальниковые уплотнения. По словам собеседника, теплоход и дальше будет неизбежно уходить под воду - вопрос лишь в том, сколько времени это займёт. Пока никто не берётся делать таких прогнозов.
Для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, уточнил Владимир Щукин, в первую очередь необходимо полноценное обследование места и самого судна водолазами. Только они смогут заделать все образовавшиеся отверстия, расположившиеся ниже льда. Параллельно этому необходимо также откачивать воду. Только после этих действий возможна его буксировка. Кроме того, ситуацию усугубляет наличие достаточно плотного и толстого ледяного поля. Однако в первую очередь всё, разумеется, упирается в отсутствие денег. При этом подобные операции, считает эксперт, не оправдывают себя финансово.
«Спасение людей осуществляется безвозмездно, а вот спасение судов и другого имущества, в том числе ликвидация разливов, уже платны. Вряд ли на «Еруслане» есть топливо, его бы просто не поставили так на ответственное хранение. В любом случае все операции – это огромные финансовые затраты. Речь идёт о миллионах рублей. Кто будет платить за все эти работы? – задаётся вопросом собеседник агентства. – Сейчас, если в воду войдут кромки иллюминатора, то спасать будет просто нечего. Окружающей среде, я думаю, он никакой угрозы не нанесёт. На нём нет никаких нефтепродуктов. И если оно не лежит в фарватере и не мешает судоходству, то его могут там оставить».
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что народный интерес к транспортному средству подогрел подробный фотоотчёт одного из местных изданий. После вышедшей статьи к судну потянулись толпы паломников. Некоторые горожане начали разбирать его на металлолом. 31 января объект загорелся, после чего пожар сам прекратился. Из-за повреждений, полученных во время пожара, «Еруслан» стал уходить под воду.
Сейчас судебные приставы Приморья не могут реализовать сухогруз в счёт выплаты зарплаты экипажу. На тяжбу с судном влияют многочисленные международные документы.
Ответственное хранение обернулось безответственным отношением.
Образ похож на Россию. . . Тоже брошена и тоже тонет. . .
А потом он утонет и будет экологическая катастрофа. . . . Вот на ликвидации разлива нефти и можно срубить бабла так как деньги государство выделяет да? А так просто тупо ждут когда утонет. Воткните его в берег господа мчсовцы и портовики и разлива нет и пароход цел, далее пусть прокуратура разбирается чей пароход и кто отвечать будет. . Я ничего не упустил?
УПУСТИЛ . Героя получить
Да всё просто. Для начала надо завезти на борт небольшой дизель-генератор и несколько погружных насосов. Это обеспечит сохранение пловучести. А потом ломать лёд ледоколом и буксировать в завод, к причалу, где водолазы окончательно устранят течь, и можно будет разрезать корпус на металлолом. Или продать как есть любому желающему для резки или восстановления. Но почему-то власти беспомощны. "Нет денег!" 8о[
После 17 года в России всё время главная проблема отсутствие денег. Правда Сталину это не мешало, в его времена платили зарплату лагерной баландой. Непонятно, почему у всех стран деньги есть, у России вечно нет. Может воруют?
Имел радость по приказу Родины 2 года ходить на Ерусланке по базам ВМФ бывшего Союза . Доставляя стратегические грузы в виде : цемента и всяких стройматериалов . Хороший и уютненкий был параходик !!! Было их три : Еруслан , Поной , Унжа. 304 Управление Вспамогательных судов и плавсредств ВМФ. Ерусланка был самый крепкий и ухоженный т/х пока на нем работал нормальный экипаж. После развала Союза все и завертелось и наступил печальный финиш . . . . . . .
А с"Георгом Отсом", наверное, более оперативно управились, денежки уже давно по нужным карманам распиханы. Чот засохла темка-то, где паром, упырь?
Мда. . . Ну что ту сказать? Только в очередной раз процитировать Лаврова - "Дебилы б**дь". В космос летаем))). Атомные электростанции строим)). Гектары раздаем и ТОРы создаем, пипец. . "Дебилы бл**дь"
PS: И эти люди, это же государственные служащие. Вы просто подумайте о степени маразма - "Сейчас, если в воду войдут кромки иллюминатора, то спасать будет просто нечего. Окружающей среде, я думаю, он никакой угрозы не нанесёт. На нём нет никаких нефтепродуктов. И если оно не лежит в фарватере и не мешает судоходству, то его могут там оставить". Вместо того чтобы обследовать судно, выставить на нем какую-то охрану, провести какие-то мероприятия для того чтобы еще один ржавый пакостный кусок железно-мазутного говна не изгадил акваторию, вот он сидит в кабинете на жопе и думает, гадает, предполагает.
На палубе стоит радиоактивный джип, фонит очень сильно. Если корыто утонет, то ночью можно будет ловить гребня, светиться начнет, будет контробасам раздолье. Раз елки падать перестали в центре города, значит пора тонуть пароходам.
Ни кто не мешал ледоколу пройтись вокруг судна как только первые вылазки мародёров состоялись, и все. . . судно спасли бы