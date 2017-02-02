Во Владивостоке расселили 26 аварийных бараков

Руководство Владивостока отчиталось о выполнении городской программы расселения ветхих и аварийных домов. Для живших там семей подрядчики построили пять современных многоквартирных домов. Пятый люди обживают сейчас, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Программа официально начала действовать в 2014 году, но строительство первого из пяти домов началось ещё в декабре 2013-го. В итоге в январе 2015 года власти заселили 3 дома на улице Порт-Артурской, а в январе 2016-го – новостройку на Карла Маркса, 42. Сейчас люди, годами жившие в ветхих бараках без системы водоснабжения и канализации, переезжают в благоустроенное жильё на Порт-Артурской, 46а.

Первый заместитель мэра Алексей Литвинов отметил: «Этим домом мы завершаем программу главы Владивостока Игоря Пушкарёва по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках программы расселено 169 семей. Все пять домов мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформирования ЖКХ. В настоящий момент софинансирование строительства закончилось. Однако мы надеемся, что будут приняты новые федеральные программы по переселению. Администрация Владивостока готова принять в них участие и продолжит расселять жителей аварийных бараков».

Власти отмечают, что во всех квартирах строители наклеили обои, уложили линолеум, смонтировали инженерные сети, установили межкомнатные двери, сантехнику и электроплиты.



















