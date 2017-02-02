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Приморский силач научит школьников двигать автобусы

Приморский силач научит школьников двигать автобусы
Иван Савкин готовится к очередным рекордам
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vk.com \ Иван Савкин

Приморский силач Иван Савкин готовится к очередным показательным выступлениям. На этот раз титан продемонстрирует свою богатырскую силу школьникам из Смоляниново в Шкотовском районе Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пятницу, 3 февраля, Иван Савкин с интервалом всего в один час проведёт два показательных выступления. Сначала спортсмен посетит школу-интернат ОАО РЖД, а затем в школе № 27.

Во время испытаний силач сдвинет с места школьные автобусы марки «ПАЗ» весом около 8 тонн и марки «КаВЗ» массой около 13 тонн.

Посмотреть на приморского богатыря смогут все желающие – вход на мероприятие свободный. Кроме того, перед самим выступлением силач расскажет о здоровом образе жизни.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о подвигах Савкина. Летом прошлого года он сдвинул с места 5 сцепленных трамваев общим весом около 100 тонн и протащил их вперёд на 2,5 метра. Правда, удалось это ему с четвёртой попытки. В этом ему помогла бывшая первая леди Приморья Лариса Белоброва – именно её песню он слушал перед выходом.

В ноябре спортсмен сдвинул с места на 1,5 метра груз массой более 37 тонн - два автобуса с пассажирами, два грузовика и внедорожник. Последнее достижение, как отметил Савкин, он посвятил мэру приморской столицы — Игорю Пушкарёву. Отличился спортсмен уже и в этом году – в Татьянин день сдвинул с места 15 тонн.

 
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