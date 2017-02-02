Депутат поздравил ветерана Сталинграда со знаменательной датой

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Новиков посетил на дому Павла Гладкого и поздравил его с 74-летней годовщиной разгрома фашистских войск под Сталинградом. Ветеран проживает в городе Артёме.

Прошло уже много лет, а Павел Иванович помнит те дни. Именно в 1942-м он получил своё первое ранение в сражении под Сталинградом. Символично, что семья Гладких живёт сегодня в квартире под номером 42. Магия чисел тут ни при чём. Так пожелал ветеран.

Владимир Новиков поздравил ветерана со знаменательной датой, от всего сердца пожелал доброго здоровья, постоянного внимания и заботы окружающих, бодрости духа, хорошего настроения и благополучия.

«Именно с разгрома фашистских войск под Сталинградом началось победное шествие советских войск в Великой Отечественной войне», – сказал депутат.

Виновник торжества не скрывал волнения и с благодарностью принял цветы и памятные подарки.

С начала февраля партия «Единая Россия» проводит мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.



