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Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья

Такси "Максим" возглавило "антирейтинг" сразу в трёх городах Приморья
Автоинспекции ведут специальную статистику
25 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: facebook.com

Таксисты компании «Максим» попали в «антирейтинг» приморских управлений ГИБДД. Именно в салонах машин с жёлтой расцветкой шофёры и пассажиры чаще всего забывают пристегнуться, превышают скорость и водят в пьяном виде, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На днях пресс-служба администрации Находкинского городского округа озвучила самого частого нарушителя ПДД среди операторов такси. Так, временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД России по городу Находке Фёдор Жанько характеризовал как «крайне низкую» дорожно-транспортную дисциплину водителей такси «Максим».

По результатам операции «Перевозчик», проходившей в Находке с 7 по 30 декабря 2016 года, сотрудники Госавтоинспекции проверили работу восьми предприятий и выявили 69 случаев нарушения таксистами правил дорожного движения. 60 % из них приходится на автомобилистов, работающих под маркой «Максим».

В штрафном списке компании 42 пункта, в том числе пьяная езда, технически неисправные машины, пренебрежение требованиями безопасности перевозок людей, несоблюдение скоростного режима и непредоставление преимущества пешеходам.

Корреспондент редакции выяснил, что подобная ситуация сложилась не только в Находке. В Уссурийске водители «Максима» также лидируют среди остальных водителей, нарушивших правила. В Артёме все таксисты за прошлый год совершили в целом 1251 правонарушение.

«Мы учитывали как непристёгнутые ремни, так и превышение скорости, невключённые фары. Среди нарушителей чаще всего встречаются водители таксомоторных компаний под марками «Максим» и «Такси Восток», - рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Артёму Оксана Дарявина.

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции не ведут подсчёт нарушителей среди определённых таксистов. За прошлый год в городе было оштрафовано всего 30 юридических лиц, отвечающих за действия водителей такси.

Сотрудники подразделений ГИБДД советуют руководителям предприятий-перевозчиков организовать проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей лицензированными специалистами. Кроме этого, проводить  строгий ежедневный контроль технического состояния транспортных средств и вести инструктаж водителей.

 
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