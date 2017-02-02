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Приморские мариводы увеличили урожай трепанга

Приморские мариводы увеличили урожай трепанга
В сумме морепродуктов удалось вырастить на 2 тысячи тонн больше, чем год назад
полчаса назад
Экономика | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Приморские предприятия аквакультуры в 2016 году сумели добиться прироста продукции по всем видам производства – трепангу, гребешку и ламинарии. Всего на морских огородах края вырастили почти 7 тысяч тонн продукции.

Как сообщили специалисты краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, по сравнению с 2015 годом особо значительный прирост наблюдается в отношении трепанга – его собрали 1614 тонн, что на 500 тонн больше, чем в 2015 году. Гребешка вырастили 3 745 тонн – увеличив объём на полторы тонны к уровню 2015 года. Ламинарии собрали 1 153 тонны. Всего в 2016 году на предприятиях аквакультуры выращено 6 859 тонн продукции. Это почти на 2 тысячи тонн больше, чем было собрано в 2015 году.   

В настоящее время в Приморском крае действуют 52 рыбоводных хозяйства, которым предоставлено в пользование 107 рыбоводных участков общей площадью 20 тысяч гектаров.

В нынешнем году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса запланированы субсидии в размере 20 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.

 
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