В Приморье думают, как усилить контроль за газовым оборудованием

Сегодня в администрации Приморья состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством вице-губернатора Евгения Вишнякова. На нём обсуждался вопрос профилактики бытовых пожаров и контроля эксплуатации газового оборудования. По мнению Евгения Вишнякова, контролировать, как приморцы используют газ, необходимо тщательнее – уже несколько человек в этом году погибли из-за взрыва газовых баллонов. Всего по краю насчитывается 349 объектов, где используется газ. В основном это жилые дома и квартиры.

В заседании комиссии, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители департаментов администрации Приморья, МЧС, главы городов и районов края. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю Тимофей Рубайло рассказал, что в январе на базе отдыха в Партизанском районе из-за неправильной эксплуатации взорвался газовый баллон, в результате чего погибли двое мужчин – сторож базы и арендатор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении компании, занимавшейся эксплуатацией газового оборудования на объекте. При этом проводить проверки повсеместно затруднительно - сотрудники государственной жилищной инспекции отметили, что проверяющие органы имеют право войти в жилое помещение лишь с согласия жильца.

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Евгений Вишняков отметил, что в любом случае государственной жилищной инспекции и органам госпожнадзора нужно особо обратить внимание на социально неблагополучные семьи, дома и квартиры, где живут пожилые люди. Также он напомнил о профилактической работе по предотвращению бытовых пожаров – буклетах, листовках и видеороликах на телевидении.