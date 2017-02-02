Находкинский браконьер заплатит более 9 миллионов за убитых тигров

Приморский краевой суд вынес окончательное решение по поводу дела приморского браконьера, которое тянется уже пять лет. Речь идёт о возмещении экологического ущерба за убийство редких и краснокнижных животных и птиц – в том числе 6 тигров.

Преступление открылось 8 апреля 2012 года, когда полиция нашла в рефрижераторном контейнере одного из находкинских подворий 6 шкур амурского тигра, четырёх мёртвых белоплечих орланов, одного чёрного грифа и утку-мандаринку. Там же были и другие трофеи незаконной охоты – части туш 34 гималайских медведей, 12 бурых медведей, 7 пятнистых оленей.

WWF России с самого начала отслеживал ход этого дела и участвовал в проведении судебной биологический экспертизы. Находкинца обвинили в незаконной охоте с группой лиц по предварительному сговору. Было доказано, что за год на территории охотничьих угодий Лазовского и Партизанского районов он умышленно убивал птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена.

Несмотря на общественный резонанс, уголовного наказания браконьеру удалось избежать. По мнению экологов, причиной тому стали лазейки в законодательстве. 21 июля 2015 года Партизанский районный суд Приморского края прекратил вести дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования. И всё же прокурор потребовал взыскания в счёт возмещения экологического ущерба более 9 миллионов рублей с браконьера, незаконно добывшего 6 тигров. 1 февраля судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора города Находки отменила решение Находкинского городского суда и вынесла новое решение о взыскании 9 315 475 рублей с фигуранта дела о незаконной охоте.