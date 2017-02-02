В Приморье задержали 94 тонны санкционного спортпитания

94 тонны спортивного питания пришлось изъять в Приморье в связи с ответными санкциями России в отношении других государств. Виновный понесёт уголовное наказание, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу находкинской таможни.

Находкинские таможенники задержали 8 контейнеров санкционного товара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что летом 2016 года в порт из Республики Корея ввезли 8 контейнеров с товаром, заявленным как стеариновая кислота. Эту кислоту используют для производства пластмасс и каучука. Товар должен был поступить в одну их местных компаний.

При вскрытии контейнеров специалисты обнаружили порошкообразное спортивное питание. Данный товар попадал под контрсанкции, установленные в отношении продукции из США и Евросоюза.

Представители таможни арестовали и изъяли всю партию весом 94 тонны стоимостью больше 120 миллионов рублей.

Сообщается также, что в результате декларирования спортивного питания под видом стеариновой кислоты представитель фирмы уклонился от уплаты таможенных платежей, а это больше 20 миллионов рублей. По данному факту таможня инициировала уголовное дело против жителя Находки. За данное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вместе с тем, Находкинский городской суд признал виновной компанию, в адрес которой ввезли товар.