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"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей

"Дурные" цены во Владивостоке: помидоры продают по 900 рублей
При этом элитные овощи пользуются спросом
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жителей приморской столицы удивила стоимость помидоров на одном из местных рынков – килограмм узбекских овощей стоит 900 рублей. Владивостокцы смеются, что помидоры спутали с красной игрой огромных размеров, в эксперты негодуют и удивляются необоснованности цен, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о продаже помидоров «элитных» сортов появилась на странице blog_vladivostok. На снимке, выложенном в сеть, красуются овощи из Азербайджана по 850 рублей и узбекские помидоры по 900 рублей за один килограмм. «Ларьки для элиты на Нейбута! Либо эти помидоры золотые, либо им чартер заказывают до "Зелёнки"», - подписал автор записи.

Большинство пользователей удивили такие «заоблачные» цены. Однако некоторые не увидели ничего необычного, утверждая, что подобное происходит ежегодно. Более того, рассказали подписчики, овощи в такую цену можно найти не только на Нейбута – на буржуазном «Комаровском» рынке они стоят по 700 рублей.

«Выглядят круто», «Ценник, как на Камчатке», «Что-то мне подсказывает, что их ещё и покупают даже!», «3 кг мяса», «Может, это не помидоры, а икра красная такого размера», «Как огурцы и помидоры могут стоить дороже, чем бананы!?» - обсуждают пользователи.

Между тем, как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», по последним данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, средняя стоимость килограмма свежих помидоров по краю равна 99,9 рублей.

Депутат думы города Владивостока, представитель регионального отделения общественной организации «Садоводы России» Александр Юртаев уверен, что в этом вопросе должны разбираться органы Роспотребнадзора и прокуратура.

«Реальная цена тепличного помидора сейчас – 200 с небольшим рублей за кило. Это оптовая цена суражевских тепличных производителей. Конечно, на рынке можно найти и дешевле и дороже, однако 900 рублей, мне кажется, абсолютно не обоснованны. Это дурная цена! Да, возможно они выращены с применением каких-то частных технологий. Однако помидор – он и в Африке помидор. Ещё когда начинают говорить, какие они золотые, витаминами богатые – всё это полная чушь! В таких случаях в России говорят «один дурак продаёт, второй покупает»», - поделился своим мнением Александр Юртаев с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».

Владивосток уже неоднократно попадал в новостные сводки из-за заоблачных цен на продукты питания. Так, больше двух лет назад в одном из супермаркетов приморской столицы завезли морковь стоимостью 2500 рублей за килограмм. Примерно в это же время население удивлялось яблокам по 1050 рублей за кило. 

 
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