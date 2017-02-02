Губернатор Приморья предложил отсрочить "ЭРА-ГЛОНАСС" на полгода

Глава Приморья Владимир Миклушевский обратился к полпреду президента Юрию Трутневу с предложением отложить на полгода действие закона об обязательной установке систем «ЭРА-ГЛОНАСС» на все автомобили в России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

По мнению губернатора, следует дать возможность разработчикам законопроекта доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу с учетом нововведений, а также определить порядок дооборудования автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, предстоит решить, какие организации будут устанавливать такие системы. Ранее Владимир Миклушевский уже высказывался за то, чтобы максимально упросить процедуру постановки на учет ввозимых иномарок и сделать её понятной для людей.

«К сожалению, у нас могут хорошее дело испортить плохим исполнением. Так было с системой «Платон». Как показывает правоприменительная практика, для того, чтобы нововведение работало, людям необходимо все подробно и понятно объяснить», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально значимым для Приморья, где многие ведут малый и средний бизнес в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства, личного подсобного хозяйства и других отраслях.