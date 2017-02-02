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Программу "дальневосточного гектара" сравнили с освоением Сибири

Программу "дальневосточного гектара" сравнили с освоением Сибири
Стартовал третий этап реализации федерального закона о предоставлении бесплатной земли
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Возможности, которые предоставляются законом «О дальневосточном гектаре», дают людям существенные преференции и направлены на то, чтобы сделать Дальний Восток не только более привлекательным для реализации предпринимательских и инвестиционных проектов, но и более гостеприимным для развития туристических проектов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (фракция «Единая Россия») Николай Николаев, комментируя положения закона о предоставлении «дальневосточного гектара» жителям других регионов России, которые вступили в силу с 1 февраля.

Депутат считает беспрецедентной реализацию закона «О дальневосточном гектаре», которую можно сравнить с великими этапами освоения Сибири. Он напомнил, что в конце прошлого года в высший законодательный орган вносился целый ряд изменений в этот закон, которые были продиктованы практикой его применения.

«Министерство Дальнего Востока и наши коллеги из Совета Федерации и Госдумы внимательно изучили полученный во время тестового периода опыт. После чего мы достаточно оперативно разработали и внесли поправки, направленные на повышение эффективности реализации данной программы», – заявил Николаев, отметив, что законотворцы намерены и дальше работать над усовершенствованием данного закона. Более того, владельцев «дальневосточного гектара готов поддержать проект «Единой России» «Дом садовода – опора семьи». Эксперты партпроекта, ведущие агрономы и селекционеры России, могут оказать всестороннюю профессиональную помощь – от первичной обработки земли до закладки новых садов, обеспечения семенами и саженцами для выращивания качественных районированных сортов фруктов, овощей и ягод. Об этом заявил руководитель проекта «Дом садовода – опора семьи», член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук.

«Безусловно, поправки в закон, которые дали возможность получения «дальневосточного гектара» любому гражданину страны, очень важны. Они значительно расширили географию желающих получить землю, на которой многие планируют развивать сельское хозяйство, туризм, строить инфраструктурные объекты для отдыха и развлечений. Наблюдается значительный интерес к оформлению права на гектар у москвичей, петербуржцев, жителей Центральной России – от 10 до 20 процентов россиян», – отметил Валенчук.

По мнению парламентария, с началом третьего этапа реализации программы, который стартовал 1 февраля, количество желающих будет только возрастать. «В связи с этим мы продумываем меры по поддержке людей, которые хотят жить и трудиться на своей земле. Здесь необходимы специальные льготные программы кредитования, субсидирование малого бизнеса, поддержка семей в обеспечении стройматериалами, обучении», – сообщил он.

В Приморье создана специальная региональная кадастровая карта, открыт и действует Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. Краевые власти уже подготовили предложения по ускорению процесса оформления земли. Об этом накануне заявил губернатор Владимир Миклушевский во время посещения с полпредом президента в ДФО Юрий Трутневым главного офиса по приёму заявок на «дальневосточный гектар» во Владивостоке.

«На сегодняшний день полномочия по работе с федеральной системой у нас имеют только департамент земельных и имущественных отношений, а также муниципальные администрации. Мы предлагаем наделить соответствующим правом и подведомственное учреждение – Управление землями и имуществом. Сотрудники этого учреждения рассматривают заявки на территории Владивостокской агломерации, а это около 40 % от общего числа поступивших заявлений. Если они будут работать с заявками напрямую, а не через департамент, процесс значительно ускорится», – отметил губернатор Приморья.

Соответствующие предложения о внесении поправок в федеральный закон направлены в полпредство 20 января.

1 февраля вступил в силу третий этап реализации закона «О дальневосточном гектаре». Получить землю на Дальнем Востоке, включая Приморье, безвозмездно теперь сможет любой россиянин. В случае, если через пять лет участок будет освоен, его можно будет взять в аренду или даже получить в собственность.

 
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