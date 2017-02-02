В Уссурийске горели дрова и балконы

В минувшую среду в Уссурийске произошло два довольно серьёзных пожара, сообщает РИА «Восток-Медиа». В одном из них едва не пострадали люди.

За минувшие сутки в Приморском крае произошло 17 пожаров. Двумя особенно примечательными происшествиями отметился Уссурийск.

Так, в частном доме по адресу: Чемеркина, 59 загорелся сарай. Сообщение об инциденте поступило на пульт пожарной охраны в 13:35. Уже через пять минут на месте происшествия оказались пожарные расчёты. Им быстро удалось локализовать возгорание, и уже через час пожар полностью потушили. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморского управления МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. А вот имуществу хозяев дома серьёзно досталось: пламя уничтожило запас дров, хозяйственный инвентарь, различные домашние вещи. Причины инцидента устанавливаются.

Ещё один пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Некрасова, 16. В полдень на 8-м и 9-м этажах здания загорелись балконы. Через пять минут на месте происшествия появились расчёты огнеборцев. Они оперативно локализовали пламя. А вот полностью потушить огонь пожарные смогли только через полтора часа. Пострадавших в результате происшествия не было.





Стоит отметить, что Уссурийск в последнее время является одним из лидеров по количеству возгораний в Приморье. Крупные пожары происходят там с завидной регулярностью. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что несколько дней назад там загорелся крупный склад. Пожарные боролись с пламенем несколько часов. Ранее там загорелся жилой дом на Приморской улице. В здании огнеборцы обнаружили труп женщины.