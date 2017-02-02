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Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"

Концы в воду: приставы Приморья ждут ответа от владельцев "Еруслана"
"Просто взять и продать судно мы не можем" – ФССП
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Судебные приставы Приморья не могут реализовать «Еруслан» в счёт выплаты зарплаты экипажу. На тяжбу с судном влияют многочисленные международные документы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что теплоход в одночасье стал неликвидом - из-за пожара и последующего погружения в морскую пучину.

За сохранность судна «Еруслан», которое сначала сгорело, а к данному моменту уходит на дно Амурского залива, нести ответственность должен был сам собственник – гонконгская компания Claner Shipping LTD. Об этом корреспонденту редакции сообщили сегодня в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю. В сентябре 2015-го Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об аресте судна «Еруслан» для обеспечения исполнения требований прокурора о погашении задолженности перед членами экипажа. В феврале прошлого года тот же суд обязал иностранного судовладельца выплатить российским членам экипажа задолженность по заработной плате в размере свыше 16 тысяч долларов.

Изначально арестованное имущество оставили на ответственное хранение капитана судна, который находился там и обеспечивал его сохранность вплоть до 2016 года.

«В соответствии с Гражданским кодексом, ответственность за своё имущество несёт сам должник. В связи с тем, что компания является зарубежной, передача арестованного имущества на реализацию требует определённого порядка в соответствии с международными договорами. Просто взять и продать его мы не можем», - объяснили в пресс-службе. Компания по-прежнему остаётся должником – в интересах Claner Shipping LTD было реализовать судно, чтобы выплатить долг по заработной плате. В данный момент судебные приставы уже направили в Гонконг документы, необходимые для реализации имущества. В скором времени владелец судна должен дать ответ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что народный интерес к транспортному средству подогрел подробный фотоотчёт одного из местных изданий. После вышедшей статьи к судну потянулись толпы паломников. Некоторые горожане начали разбирать его на металлолом. 31 января объект загорелся, после чего пожар сам прекратился. К моменту написания статьи «Еруслан» стал уходить под воду из-за полученных при пожаре повреждений.


 
 
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