В Приморье из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС начался дефицит некоторых авто

На приморском автомобильном рынке из-за нововведений, связанных с системой ЭРО-ГЛОНАСС, назрел дефицит автомобилей. Из-за того, что таможня временно перестала оформлять документы, поступление новых авто прекратилось с 8 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации автомобильного портала Drom.ru, на владивостокском рынке «Зелёный угол», например, пока достаточно автомобилей для продажи. При этом в разряд дефицитных перешли популярные модели Toyota Succeed и Toyota Probox. Из-за большого спроса цены на них выросли на 20-25 тысяч рублей. Также всё меньше на рынке становится Mazda Demio.

Закон об обязательном оснащении всех ввозимых автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС введён с начала 2017 года. В течение месяца ни правительство, ни таможня не давали разъяснений о том, в каком порядке эта система должна устанавливаться и попадают ли под этот закон ввозимые в Россию автомобили с пробегом. Накануне в российском Минтранспорте прошло рабочее совещание по этому вопросу. Однако проблема ввоза подержанных авто в России в официальном пресс-релизе даже не упоминалась. При этом сейчас на дальневосточной таможне «застряло» около 700 машин.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что требования об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поставили под угрозу дальневосточный автомобильный бизнес - сотни машин уже зависли на дальневосточных таможнях. На популярном автомобильном сайте Drom.ru был размещён призыв направлять электронные письма на имя губернатора Владимира Миклушевского, чтобы тот защитил права автомобилистов, желающих ездить на подержанных японских авто.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился в правительство России с просьбой доработать новые правила регистрации подержанных авто.