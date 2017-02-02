Сегодня утром Владивосток погряз в пробках

Этим утром дороги Владивостока были довольно сильно загружены. Плотность общегородского трафика составила 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самый серьёзный затор сегодня снова собрался на магистрали Некрасовская – Гоголя. В сторону фуникулёра там фиксировалась огромная пробка. Её мощность варьировалась от 7 до 9 баллов.

Сильно загружен был и проспект Красного Знамени. Плотность трафика в сторону издательства «Дальпресс» доходила от 7 до 9 баллов. Эта пробка, растянувшаяся от кольца 3-й Рабочей до кольца инструментального завода, продержалась один час.

6-балльный трафик зафиксирован на Светланской улице в сторону центра города. Этот полуторачасовой затор растянулся от Луговой площади до Матросского сквера.

Замедленное движение наблюдалось и по направлению к Золотому мосту. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», водители почти полтора часа «ползли» от улицы Надибаидзе на Чуркине до южного пилона моста.

А вот проспект 100-летия Владивостока сегодня был свободным. По обоим полосам магистрали не замечено пробок. В 8 утра плотность автомобильного потока на проспекте составляла всего один балл. Сейчас машин на дороге прибавилось, но движение всё равно не вышло за пределы нормы.