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"Ростелеком" презентовал проект "Уссурийская звезда"

"Ростелеком" презентовал проект "Уссурийская звезда"
Приморская глубинка получает безлимитный Интернет
16 минут назад
Актуально | Приморский край
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Фото: rt.ru

Компания «Ростелеком» завершила все этапы строительства по проекту «Уссурийская звезда» в Приморском крае. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) состоит из трёх лучей, которые соединят населённые пункты Уссурийского городского округа оптическими линиями. Общая протяжённость линии связи составила 139 километров.

«Модернизация телекоммуникационного оборудования и объединение 14 АТС единой магистральной «оптикой» дают возможность жителям в небольших населённых пунктах Приморского края получать телекоммуникационные услуги наряду с крупными городами», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Строительство ВОЛС позволило заменить старые медные линии с низкой пропускной способностью и охватит 14 сёл Уссурийского района: Утёсное, Красный Яр, Борисовка, Пуциловка, Алексей-Никольское, Николо-Львовское, Корсаковка, Баневурово, Каймановка, Кондратеновка, Дубовый Ключ, Горно-Таёжное, Раковка, Заречное.

Жители населённых пунктов ждали безлимитный Интернет. Потребление трафика, например, в селе Красный Яр выросло в 10 раз по сравнению с прошлыми месяцами от 45 000 Мб до 456 000 Мб.

«Я очень рада появлению безлимитных тарифов, ведь теперь я могу смотреть ролики на «YouTube». Моё хобби – вышивка, я нахожу новые рисунки, смотрю инструкции по вышиванию и воплощаю их в жизнь. Также очень удобно смотреть погоду», – поделилась жительница села Кондратеновка Ольга Гаркун.

Магистральная «оптика» и новое телекоммуникационное оборудование позволят обеспечить население и предприятия Уссурийского городского округа полным комплексом современных услуг связи. Пропускная способность каждого из трёх лучей «Уссурийской звезды» составит 10 Гбит/с. Такой канал связи позволяет предоставлять жителям безлимитный доступ в Интернет, новые тарифы и услуги. Также существенно возрастёт качество местной, междугородней и международной телефонной связи.

В компании отметили, что помимо высокоскоростного Интернета у жителей появилась возможность подключить «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется больше 220 каналов в цифровом качестве (из них более 75 – в HD-качестве). Трансляция и приём видеосигнала производится с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не будет зависеть от погодных условий.


 
 
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