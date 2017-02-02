Машина владивостокской автолюбительницы эпично улетела в овраг

За прошедшие сутки во Владивостоке произошло несколько серьёзных аварий, сообщает РИА «Восток-Медиа». Все они в той или иной мере случились из-за скользких дорог.

В минувшую среду приморская столица отличилась сразу несколькими автомобильными происшествиями. Одно из них было по-настоящему серьёзным - в районе Катерной улицы с трассы в овраг улетела малолитражка Toyota Vitz. Девушка за рулём автомобиля по какой-то причине потеряла управление. В итоге машина пробила леерное ограждение и взмыла в воздух. Свой путь поверженный «Витц» окончил в овраге. По информации автомобильного сообщества dps_vl, девушка не пострадала – чего нельзя сказать о её машине. Причины аварии ещё предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Как сообщают очевидцы происшествия, ДТП произошло из-за бездомной собаки. Животное выбежало на дорогу, а девушка попыталась его обрулить. В результате машина угодила на лёд и её занесло.





На улице Баляева произошла авария с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус спускался на улицу Стрелочную. Машина угодила на покрытый льдом участок дороги, и её «понесло». В результате автобус протаранил припаркованный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавших в происшествии нет.

Как сообщают очевидцы происшествия, причиной аварии стала ледяная корка на дороге. Она образовалась после того, как в начале недели здесь прорвало канализацию, и дорогу залило нечистотами. Прорыв в трубе залатали, а вот наледь на дороге осталась.





Ещё одна авария произошла этой ночью. На улице Нейбута, в районе остановки «Магазин», озорной паренёк на Toyota Chaser решил поиграть в гонщика. Он начал дрифтовать - то есть пустил свою машину в управляемый занос. На скользкой дороге занос мгновенно стал неуправляемым, и в результате «Чайзер» врезался в припаркованные на обочине автомобили. Горе-водитель «собрал» сразу четыре машины. Пострадавших в происшествии не было, но, по всей видимости, виновник ДТП «попал» на приличные деньги.



