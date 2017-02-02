Студенты ДВФУ совершенствуют подводного робота для турнира в Сингапуре

Команда Дальневосточного федерального университета вновь готовится к участию в открытом чемпионате Азии по подводной робототехнике — Singapore AUV Challenge. ДВФУ станет единственным российским вузом, участвующим в чемпионате – и уже не в первый раз. Эти международные соревнования собирают разработчиков из Китая, Индии, Сингапура, Египта, Пакистана, Малайзии, Таиланда, США, Швеции. В этом году турнир проходит в середине марта, на него уже зарегистрировались 28 команд.

Как сообщает пресс-служба ДВФУ, студенты и аспиранты Школы естественных наук университета намерены усовершенствовать для турнира робота, который уже «выступал» на соревнованиях 2016 года — тогда команда из Приморья заняла второе место. Программисты и инженеры собираются написать для своего робота новое программное обеспечение и оснастить специальным устройством для поднятия предметов со дна. В середине февраля усовершенствованного робота испытают в бассейне кампуса ДВФУ. Он должен выполнять определённый набор заданий самостоятельно — без связи с человеком.

В области робототехники федеральный университет уже завоевал определённую репутацию: в 2013 году студенты ДВФУ с автономным роботом выиграли Singapore AUV Challenge, в 2015 и 2016 годах принесли России «серебро». С 2012 года ДВФУ участвует во всемирном турнире робототехников RoboSub и ежегодно входит в число призёров. В классе телеуправляемых аппаратов студенты дважды становились абсолютными чемпионами мира.