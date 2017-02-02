Сегодня "Адмирал" сразится с главным конкурентом за плей-офф

Сегодня хоккейная команда «Адмирал» из Владивостока проведёт вторую игру в рамках стартовавшей накануне выездной серии игр. «Морякам» предстоит сыграть с «Сибирью» в Новосибирске, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 2 февраля, в 15:30 по московскому времени, когда во Владивостоке будет уже 22:30, подопечные Александра Андриевского выйдут на лёд дворца спорта «Сибирь». В истории Континентальной хоккейной лиги сегодняшние соперники встречались 14 раз. Чаще, чем с «Сибирью», приморцы встречались только с «Амуром» (18 встреч). Девять матчей прошли в рамках регулярных чемпионатов. При этом в количестве побед лидирует «Сибирь» - 6 игр. В Новосибирске хозяева побеждали со счётом 3:2, 3:0, 2:1 и 2:0, ещё две победы добыты во Владивостоке – 4:2 и 2:0. «Сине-белые» обыгрывали новосибирцев только на своей площадке. Ещё пять встреч состоялось в розыгрыше Кубка Гагарина в прошлом году, «Сибирь» выиграла серию со счётом 4:1.

Сейчас «моряки» с 79 очками всё ещё находятся на 8-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Однако положение подопечных Андриевского очень шатко. Сегодняшний противник – ХК «Сибирь» - буквально наступает на пятки приморскому клубу. Новосибирская команда с 76 очками расположилась на 9-й позиции турнирной таблицы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре на выезде приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил абсолютному аутсайдеру КХЛ новокузнецкому «Металлургу». Противник за 6 секунд до финального свистка сравнял счёт и забрал победу в серии штрафных бросков.



