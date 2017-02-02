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Многомиллионная гостиница Hyatt уйдёт с молотка в Москве

Многомиллионная гостиница Hyatt уйдёт с молотка в Москве
Аукционный дом изучает документацию приморского долгостроя
сегодня, 10:04
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Клиентов для покупки недостроенного отеля Hyatt во Владивостоке будут искать в Китае и странах АТР. Это уже не первый опыт продажи подобного здания у Российского аукционного дома, сообщает РИА «Восток-Медиа». Но для начала аудиторам потребуется сформировать актуальную цену сделки. 

Российский аукционный дом проведёт торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке 8 июня. Сам аукцион состоится в Москве, на столичной площадке РАДа в Хрустальном переулке. Об этом сообщила агентству руководитель департамента по информационной политике аукционного дома Алина Куберская.

Для предстоящего аукциона заказан новый отчёт об оценке рыночной стоимости объекта. В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадью 6 058 квадратных метров (готовность 79 %) и здание SPA-комплекса площадью 2 633 квадратных метров (готовность 52 %). Вместе с этими объектами покупателю перейдёт право аренды двух земельных участков площадью 31,2 тысячи квадратных метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

«Делать более-менее уверенные прогнозы по поводу предстоящей сделки мы сможем только после появления актуальной стоимости гостиничного комплекса. При наличии адекватной цены поиск покупателя не составит большой проблемы, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии. Мы буквально год назад закрыли сделку в Петербурге с южнокорейской компанией Lotte. В самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, она реконструировала аварийное здание под пятизвёздочный отель. Есть и другие контакты. Мы будем презентовать проект в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы считаем, что поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении», - прокомментировал ситуацию генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко.

Российский аукционный дом – торговая площадка по продаже государственного имущества, активов госкомпаний и корпораций, непрофильного банковского имущества, а также заложенных и банкротных активов в интересах кредитных организаций. РАД продаёт имущество как в России, так и за её пределами – на территории СНГ и ряда европейских государств. Торговые площадки РАДа работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ногинске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Новосибирске, Барнауле.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что оператор «Наш дом – Приморье» принял решение не проводить аукцион по продаже гостиницы Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. Приказ об отказе от проведения аукциона в электронной форме подписал генеральный директор компании Вадим Кочубей. Однако через какое-то время администрация Приморского края объявила о соглашении с Российским аукционным домом. Некоторые эксперты в Приморье считают, что необходимо отдать Hyatt по бросовой цене либо найти виновных в разбазаривании средств строек, возбудить уголовное дело и заставить их возместить причинённый краю ущерб.

 
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