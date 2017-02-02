Представители "Единой России" рассказали школьникам о патриотизме

Урок мужества прошёл в одной из школ города Владивостока

Урок мужества для учащихся школы № 35 города Владивостока накануне провели Виктор Потёмкин, председатель Совета ветеранов войны и труда Первомайского района, и Виктор Аблапов, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

Виктор Потёмкин рассказал ребятам о подвигах русских солдат, оснащении современной армии, необходимости развивать в себе гражданскую ответственность, обратил внимание на престижность службы в рядах российских вооружённых сил.

Виктор Аблапов особое внимание уделил спортивной подготовке будущих защитников Отечества.

«Вы должны быть сильными и выносливыми, и при необходимости послужить на благо своей Родины. Ведь настоящий мужской характер формируется именно в армии», – отметил Виктор Аблапов.

Каждая тема, поднятая на уроке мужества, нашла отклик у ребят. В конце мероприятия школьники смогли задать интересующие их вопросы, внимательно рассмотреть и потрогать оружейный арсенал, образцы которого принесли в школу лекторы, а также сфотографироваться в военном обмундировании.

Это был первый из планируемых десяти уроков мужества, которые приурочены ко Дню защитника Отечества, 23 февраля.











