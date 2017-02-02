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На автобусных остановках Находки появились книжные полки

На автобусных остановках Находки появились книжные полки
В городе запущена акция "Бери, читай, верни"
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в Находке на одной из автобусных остановок на улице Сидоренко пассажиры могут увидеть новую книжную полку с книгами. Её оборудовал местный энтузиаст, депутат городской думы. Свою акцию он назвал «Бери, читай, верни».

Три года назад книжные полки на остановках автобусов уже появлялись в Находке. Тогда депутат и молодые активисты выставили часть своих домашних библиотек для публичного чтения. Жители Находки, коротая время в ожидании транспорта, брали книги с полок и даже приносили взамен свои. Однако привлечь к участию в акции городские библиотеки у организаторов не получилось — и постепенно затея сошла на нет. И всё же энтузиаст-книгочей Эльсевар Габибиов считает популяризацию чтения на остановках полезной и популярной идеей.

«Мы ждём, что горожане будут нести и свои книги, ведь люди до сих пор пишут в сети пожелания с просьбой вернуть книжные полки на остановки. Несмотря на популярность электронных книг, пожилым жителям Находки всегда приятно взять в руки реальную книгу, почитать ее и вернуть на полку. Я вернулся вновь к этой востребованной идее и надеюсь, что вандалы не сломают полки и не сожгут книги моих друзей. Уверен, что акция «Бери, читай, верни» будет востребована вновь в Находке», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» инициатор установки новой серии книжных полок в городе Эльсевар Габибиов.

Среди «остановочных книг» много детективов и детской литературы.

«Думаю, надо принести  сюда томики Чехова и Достоевского. Дети выросли, а внуки совсем не читают. Может, кому-нибудь пригодится классическая литература, а я вот здесь для себя смотрю книги из серии «Жизнь замечательных людей» , — рассказала пенсионерка Ольга Промисова.

В ближайший месяц подобные полки будут установлены еще в нескольких микрорайонах Находки.


 
 
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