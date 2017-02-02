24 организации Владивостока претендуют на денежный грант от мэрии

На следующей неделе представители администрации Владивостока выберут лучшие проекты по проведению общественных мероприятий. В список попали заявки от общественной организации инвалидов «Владивосток», Центра современного искусства «Лицедей» и федерации айкидо айкикай, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В администрации Владивостока завершился приём заявок от некоммерческих общественных объединений города на получение финансовой поддержки на проведение мероприятий. На грант в размере до 150 тысяч рублей претендуют 24 организации.

В последний день приёма, 31 января, как отмечают специалисты, было подано больше всего заявок. Среди тех, кто разработал проекты мероприятий, - благотворительные организации, общества инвалидов, центры дополнительного образования детей, спортивные федерации и другие.

«В этом году заявок на финансовую поддержку от администрации города на проведение социально значимых мероприятия поступило очень много. Радует, что все представленные заявки хорошо подготовлены, предложены очень интересные проекты мероприятий», - рассказала заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока Ирина Самусенко.

Проекты направлены на патриотическое воспитание, спортивное развитие, социальную адаптацию для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, развитие межнационального сотрудничества, профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную поддержку и защиту граждан.

Свои проекты на соискание финансовой поддержки представили Центр дополнительного образовательного детей «Чайка», федерация шахмат, Совет многодетных родителей, общественная организация социальной помощи «Воскресенье», общественная организация инвалидов «Владивосток», Центр современного искусства «Лицедей», федерация айкидо айкикай, школа фигурного катания «Метелица», Русское географическое общество и Союз садоводов.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению представленных пройдёт 10 февраля. Выбирать проекты, заслуживающие финансовой поддержки от администрации Владивостока, будут депутаты думы, представители общественности и администрации города.