Весна в феврале: в Приморье потеплеет до +5 градусов

Похолодание в Приморье снова сменилось потеплением. На выходных температура воздуха в регионе вовсе поднимется до +5 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», сегодня по сравнению со вчерашним днём в Приморье заметно потеплело. Заток холода на территорию края прекратился и февральское солнце днём успеет нагреть воздух до -6… -13 градусов, а на юге края до 0… -5 градусов.

В выходные дни в Приморье сохранится спокойная погода. Осадков в крае не ожидается. При этом ночи будут морозными - до –20 градусов, а в горных районах вовсе до –30.

Днём в субботу на большей части края столбики термометров поднимутся в зону положительных значений. В некоторых районах воздух прогреется до +5 и только в горных районах сохранится отрицательная температура –2… –7 градусов.

В воскресенье в крае произойдёт резкая смена температурного режима. Днем похолодает на 7–9 градусов. По территории края будет смещаться очередной холодный фронтальный раздел. В первой половине дня на востоке края еще будет тепло, до +2 градусов, а на западе уже похолодает и усилится северный ветер.

В краевом центре осадков не ожидается. В субботу днём воздух прогреется до +2 градусов. В первой половине дня в воскресенье будет ещё тепло, однако к вечеру усилится северный ветер и понизится температурный фон.