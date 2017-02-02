Часть домов Владивостока до вечера останется без света

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В приморской столице пройдёт ряд плановых отключений
|Фото: segodnya.ua
Сегодня, 2 февраля, часть Владивостока останется без электроэнергии. В краевом центре проходит плановый ремонт, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Отключения затронут, в том числе, пригородные районы. В частности, света не будет в некоторых садовых и дачных товариществах. По информации на официальном сайте «Владивостокские электрических сетей», света в домах горожан не будет с 9:00 до 17:00. Однако кое-где свет может появиться и раньше – длительность отключений варьируется от двух до восьми часов. Речь идёт об абонентах, проживающих по следующим адресам:
Проспект 100 лет Владивостоку: 125, 129, 129А, 131;
3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 42, 49;
60 лет ВКЛСМ: 12, 16;
Аксаковский переулок: 5, 7, 9, 11/13, 13;
Бийская: 24, 26А, 32;
Борисенко: 14Б, 18;
Вавилова: 29;
Героев Хасана: 1А, 2, 4, 6, 7, 10, 12;
Гризодубовой: 47;
Державина: 3, 7, 15, 17;
Зои Космодемьянской: 19, 25;
Кирова: 16;
Марина Расковой: 4;
Некрасовский переулок: 28А, 30;
Новоивановская: 3;
Полонского: 4;
Садовое общество «Энергетик»: 77;
Садовое общество «Юбилейное»: 32;
Садовое товарищество «Авангард»: 165;
Садовое товарищество «Водник»: 19;
Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;
Терешковой: 13, 17;
Уютная: 44, 46, 48, 50, 52.