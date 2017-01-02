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Во Владивостоке после ДТП за жизнь водителя борются медики

Во Владивостоке после ДТП за жизнь водителя борются медики
Вечерняя поездка друзей по городу закончилась аварией
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня вечером, 2 января, в столице Приморья произошло серьёзное ДТП с участием Toyota Caldina. Водитель универсала не справился с управлением, в результате чего машина протаранила леера и выехала на встречную полосу. Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", в момент происшествия в автомобиле находились четверо: два парня и две девушки.


 

 

 

Caldina двигалась со стороны улицы Катерной в направлении Окатовой. По всей вероятности, водитель выбрал опасную скорость, и машина потеряла сцепление с дорогой. Снеся несколько метров металлических ограждений, Toyota остановилась на противоположной стороне.


 

 

Встреча с отбойником оказалась для универсала фатальной. Авто сильно искорёжило, а людям, которые ехали в иномарке, понадобилась срочная помощь медиков. На месте происшествия врачам пришлось откачивать водителя, который получил обширную травму головы. Пока неизвестно, выживет ли мужчина.


 

 

Также серьёзно пострадала и спутница рулевого, находившаяся на переднем сиденье. Двое других пассажиров отделались испугом. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Движение в направлении улицы Катерной затруднено.

 
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