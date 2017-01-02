Сегодня понедельник, 02 января 2017 года, 22:43
Во Владивостоке после ДТП за жизнь водителя борются медики
Во Владивостоке после ДТП за жизнь водителя борются медики
Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года
Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года
Хабаровчане ищут своих домашних питомцев, испугавшихся фейерверка
Хабаровчане ищут своих домашних питомцев, испугавшихся фейерверка
В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
В Свободном администрация не признаёт дом ветерана аварийным
Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
Приморье в рейтинге самых холодных новогодних ночей — на 15-м месте
Регионы:


Популярное
сегодня, 15:19
Новые законы и правила: что ждёт граждан России в 2017 году
сегодня, 18:44
В Приморье подросток скончался в результате ДТП
полчаса назад
Во Владивостоке после ДТП за жизнь водителя борются медики
сегодня, 10:39
В Хабаровске вернули прошлогодние цены за услуги в такси
сегодня, 16:27
В Благовещенске хищную птицу с обмороженным крылом выбросили в мусор
сегодня, 12:54
Приморцам вновь напомнили о правилах поведения в толпе
сегодня, 11:48
Хабаровчане ищут своих домашних питомцев, испугавшихся фейерверка
сегодня, 14:08
На Камчатке подросток провалился под лёд
сегодня, 17:35
В Хабаровском крае снизили тарифы на электричество для садоводов
сегодня, 19:02
Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года

Обсуждаемое
сегодня, 10:39
1

В Хабаровске вернули прошлогодние цены за услуги в такси
сегодня, 16:27
1

В Благовещенске хищную птицу с обмороженным крылом выбросили в мусор
сегодня, 19:02
1

Игроки "СКА-Нефтяника" выступят за Швецию в чемпионате мира 2017 года
сегодня, 11:48
Хабаровчане ищут своих домашних питомцев, испугавшихся фейерверка
сегодня, 12:54
Приморцам вновь напомнили о правилах поведения в толпе
сегодня, 14:08
На Камчатке подросток провалился под лёд
сегодня, 15:19
Новые законы и правила: что ждёт граждан России в 2017 году
сегодня, 17:35
В Хабаровском крае снизили тарифы на электричество для садоводов
сегодня, 18:44
В Приморье подросток скончался в результате ДТП
сегодня, 19:58
Благовещенцы сняли клип о перевоплощении в метросексуала
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 264



Система Orphus

В Приморье подросток скончался в результате ДТП

В Приморье подросток скончался в результате ДТП
В момент аварии машина перевернулась, а пассажир не был пристёгнут
сегодня, 18:44
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Региональное управление МВД России проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Авария случилась в посёлке Пластун Тернейского района. Один из пассажиров автомобиля, 14-летний подросток, — погиб.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних, которое произошло в посёлке Пластун. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Стражи правопорядка установили, что 19-летний водитель иномарки «Хонда-Одиссей» в районе дома № 25а на улице Гидростроителей не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне «Хонды», кроме водителя, находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристёгнуты ремнями безопасности.


 

В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний пассажир скончался на месте происшествия, а трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Выяснилось, что молодой человек управлял транспортным средством без соответствующих документов и ранее обучения на право вождения не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru