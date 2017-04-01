"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер

Нешуточный сюжет выдали сегодня в рамках 29-го тура первенства ФНЛ «Луч» и «Волгарь» из Астрахани. Поединок завершился результативной ничьей – 2:2, информирует РИА «Восток-Медиа».

За всю историю матчей «лучистые» победили всего один раз. Сегодня, в хорошую погоду, появился ещё один шанс. В первом тайме отличился защитник Антон Пискунов: он удачно открылся на подачу со штрафного Минича и отправил мяч в ближний угол ворот - 1:0. Через какое-то время «Луч» остался в меньшинстве после удаления капитана, Алексея Ребко. В концовке тайма вдобавок ко всему арбитр назначил ещё и пенальти, и волжане сравняли счёт.

Во втором тайме приморский коллектив атаковал всё острее. Хозяев вывел вперёд Илья Михалёв – мощнейшим ударом в нижний угол с пенальти - 2:1. Однако «Волгарь» не сдался и сравнял положение – 2:2.





Состав «Луча»: Гаврилов, Попов, Грицаенко, Коломыц, Пискунов, Гриднев (Кашкавал, 90+), Ребко, Пономаренко, Насадюк, Килин (Михалев, 83), Минич (Гордиенко, 74).

Сегодня же хабаровский СКА сыграет с «Енисеем» в Красноярске.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, как «Луч» после нескольких лет поисков нашёл себе спонсоров. Правда, их имена ещё не озвучены.











































































