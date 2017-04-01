Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства

Российско-японская рабочая группа по развитию городской среды обнародовала семь первоочередных проектов, которые будут реализованы во Владивостоке. Переговоры об этом прошли накануне в Токио. В них принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

По словам Василия Усольцева, для совместной работы по улучшению городской среды во Владивостоке были определены три основных направления: транспортный каркас города, рекреационные зоны и коммунальная инфраструктура. Японцы берутся помочь Владивостоку справиться с пробками. Они предложили перераспределить потоки грузового и общественного транспорта, построив новые эстакады и тоннели.

В список из семи проектов, над которыми готовы работать японские партнёры, вошли рыбный рынок под Золотым мостом на насыпном участке, четыре парковки в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система умных светофоров, благоустройство парка Минного городка и сквера в районе Второй речки, а также продление Тропы здоровья. Также японцы намерены строить во Владивостоке малоэтажные экологичные дома - и первые два образца появятся уже в августе. Ещё один проект - реконструкция мусоросжигательного «Спецзавода № 1».

«Участие в этих проектах рассматривают более 100 японских компаний, около 30 из них принимали участие в заседании рабочей группы накануне. Конкретные предложения появятся уже к 7 июня, когда состоится очередная встреча с японскими партнёрами, на этот раз во Владивостоке», – сообщил Василий Усольцев.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что предложение сделать Владивосток комфортным для горожан исходило от премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Оно прозвучало на втором Восточном экономическом форуме. Между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере уже подписан договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа. Его предстоит синхронизировать с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.