Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов

Сегодня суббота, 01 апреля 2017 года, 13:59
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"
Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"
Приморье готовится к открытию фестиваля "Дальневосточная весна"
Приморье готовится к открытию фестиваля "Дальневосточная весна"
Выходные в Приморье: женское сумо, конкурс красоты и забег "На канал"
Выходные в Приморье: женское сумо, конкурс красоты и забег "На канал"
Регионы:


Популярное
%31.%03.%2017
Пожарные Владивостока спасают здание туберкулёзного диспансера
%31.%03.%2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
%31.%03.%2017
Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад
сегодня, 10:12
Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
%31.%03.%2017
Водитель автобуса во Владивостоке повздорил с безбилетным подростком
%31.%03.%2017
Жительница Находки рассказала всю правду о бывшем вице-мэре Кутумове
%31.%03.%2017
Во Владивостоке автоледи сбила 9-летнего велосипедиста
%31.%03.%2017
Приморцы хотели незаконно сбыть в Китай редкую древесину на 4 миллиона
%31.%03.%2017
Льготные авиабилеты в Москву начали продавать в Хабаровске
%31.%03.%2017
УМВД: в Хабаровском крае не хватает гражданской сознательности

Обсуждаемое
%31.%03.%2017
7

Водитель автобуса во Владивостоке повздорил с безбилетным подростком
%31.%03.%2017
6

Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад
%31.%03.%2017
5

Пожарные Владивостока спасают здание туберкулёзного диспансера
сегодня, 10:12
5

Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
%31.%03.%2017
3

Во Владивостоке автоледи сбила 9-летнего велосипедиста
%31.%03.%2017
2

В Приморье задержали 4,5 тонны игрушек с символикой FIFA 2018
%31.%03.%2017
2

Жительница Находки рассказала всю правду о бывшем вице-мэре Кутумове
%31.%03.%2017
1

Ветеранам ВОВ в Хабаровском крае выплатят по тысяче рублей к 9 Мая
%31.%03.%2017
1

Владивосток готовится к празднованию Дня Победы
%31.%03.%2017
1

В Крыму нашли украшения неандертальцев
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 678



Система Orphus

Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов

Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов
Работать на ней будут 500 человек
19 минут назад
Экономика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: yakutsk.bezformata.ru

Индийская корпорация KGK, ведущий мировой производитель огранённых драгоценных камней и ювелирных изделий, намерена построить в Приморском крае фабрику по огранке бриллиантов. Инвестиционное агентство Приморского края уже работает с документами индийского инвестора.

Компания приобрела здание во Владивостоке. Однако для налаживания производства там необходима перепланировка – к этой работе привлекут проектировщиков. Для ускорения процесса сотрудники инвестиционного агентства организовали встречу инвестора со специалистами ДальНИИС. В июле корпорация KGK планирует запустить производство во Владивостоке в статусе резидента свободного порта. В течение двух лет инвестор из Индии обещает построить в Приморье новую фабрику по огранке бриллиантов. Объём инвестиций в проект составил 496,6 миллиона рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.

По словам инвесторов, географическое положение территории откроет серьёзные возможности экспорта огранённых бриллиантов в страны АТР. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до девяти тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие компании с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru