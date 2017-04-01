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Крейсер "Варяг" вновь отправился в дальний поход

Крейсер "Варяг" вновь отправился в дальний поход
Цель океанского плавания – демонстрация Андреевского флага в странах АТР
19 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба ТОФ

Сегодня флагманский корабль Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вновь отправился из порта Владивостока в дальний океанский поход. Как сообщает пресс-служба ТОФ, поход «Варяга» начался в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабль совершит семь неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в странах АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Готовясь к дальнему походу, экипаж прошёл полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах Тихоокеанского флота в Японском море. Личный состав выполнил комплекс учебно-боевых упражнений по отражению нападения на корабль с применением зенитных ракетных комплексов. Моряки учились вести артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям, отрабатывали противолодочную и противодиверсионную оборону, тренировались бороться за живучесть корабля, взаимодействовать с корабельными вертолётами. Командный состав закрепил навыки в управлении подчинёнными. Перед самым началом похода на крейсере в течение нескольких дней работала комиссия из числа представителей штаба ТОФ и Главного штаба ВМФ России, которая проверяла готовность корабля и экипажа к дальнему океанскому плаванию.

 
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