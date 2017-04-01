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Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний

Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
Стоимость процедуры составит примерно 25 тысяч рублей
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье постепенно увеличивается перечень компаний, получивших аккредитацию от АО «ГЛОНАСС» на установку кнопки вызова экстренных служб на подержанные автомобили. На сегодня аккредитованы уже три компании, в которых действуют шесть мастерских. В ближайшее время список сертифицированных центров пополнят ещё пять приморских компаний.

Временный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля прокомментировал также вопрос стоимости установки новой системы на авто:

«Что касается стоимости: напоминаю, что АО «ГЛОНАСС» не является производителем устройств. Стоимость терминала будет складываться из двух факторов: стоимость, озвученная производителем устройства, плюс накладные расходы при доставке устройства. Стоимость установки будет измеряться по часам работы. По нашим расчётам, два мастера установят устройство на автомобиль менее чем за час. Рассчитываем, что стоимость устройства вместе с установкой не будет превышать 25 000 рублей, – рассказал краевой пресс-службе Андрей Жерегеля. – Надо понимать, что устройство вызова экстренных служб – не просто коробочка, а сложная система. К числу её компонентов относятся навигационный модуль, коммуникационный модуль, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик и так далее. Прибор оснащён средствами криптографической защиты информации, которые обеспечивают некорректируемость данных. При наращивании объёмов производства российскими производителями и по мере создания конкурентной среды в регионе цена на прибор будет падать».

Уже в начале новой недели в Приморский край поступит первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» - и тогда установка пойдёт в потоковом режиме.

Ранее РИА «Восток-Медиа» освещало историю проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. В феврале таможня Владивостока оформила около полутора тысяч автомобилей без необходимой кнопки. Однако после этого установка систем «ЭРА-ГЛОНАСС» была признана обязательной для всех ввозимых автомобилей. Первой лицензию на эту процедуру получила компания «Дальтест». 

 
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Комментарии
  • Drive  (полчаса назад)

    ШляПа за 25 р

  • Кирилл  (28 минут назад)

    Вот барыги! Все эти "компоненты" из которых состоит эта "очень сложная и навороченная" кнопка, есть в практически в любом китайском телефоне за 2000 рублей.

  • Абырвалг  (21 минуту назад)

    что там требуется защищать криптографическими методами? историю слежки за конкретным устройством?

  • Житель  (20 минут назад)

    Очередной побор. Все не нажрутся



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