C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"

Вечером в приморской столице произошло чрезвычайное происшествие на Золотом мосту. Специалистам пришлось утихомиривать мужчину, который решил свести счёты с жизнью.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель Nissan AD двигался по мосту в сторону Чуркина. Примерно на середине, мужчина остановился и вышел на улицу в одной футболке, после чего попытался перелезть через перила. Проезжающие мимо автолюбители и охрана дорожного объекта вызвали на место происшествия специалистов. Первыми на мосту оказались сотрудники ГИБДД, следом за ними приехали спасатели и полицейские. Человек, решивший свести счёты с жизнью, оказал активное сопротивление сотрудникам спецслужб, поэтому до приезда скорой помощи его заковали в наручники. По какой причине мужчина отважился на столь крайний шаг, предстоит выяснить специалистам.

Примечательно, что на мосту, ставшим визитной карточкой Владивостока, уже предотвращено несколько попыток суицида. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что летом прошлого года с местной достопримечательности сняли мужчину. В июне 2014 года в бухту Золотой Рог прыгнула молодая девушка, но её удалось спасти. В этом же месяце охрана моста задержала пьяного мужчину, пытавшегося свести счёты с жизнью.