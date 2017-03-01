Во Владивостоке начали рассматривать "дело Жанны Семенцовой"

Сегодня во Владивостоке состоялось первое заседание по делу об убийстве Жанны Семенцовой. В Приморье этот процесс стал одним из самых неоднозначных за последние годы. Пятерых фигурантов дела – в том числе и бывшего мужа жертвы – обвиняют в заказном убийстве. Сами подсудимые отрицают данные обвинения.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления – Дмитрий Семенцов – «заказал» знакомому убийство бывшей жены, Жанны. Мотив для этого был - после развода и делёжки имущества он должен был заплатить бывшей супруге 2 миллиона рублей за долю в квартире. Как следует из материалов дела, 23 апреля злоумышленники подкараулили Жанну Семенцову в подъезде её дома на улице Нейбута, «вырубили» женщину электрошокером, поместили в автомобиль и вывезли за город. Там они забили жертву металлической трубой, после чего сожгли тело и закопали труп в лесу. Сам Дмитрий Семенцов отрицает свою вину. Исполнители преступления отрицают факт «заказа», хотя признают факт убийства.

Словом, орешек для правосудия непростой. Именно поэтому «дело Жанны Семенцовой» рассматривается во Владивостоке уже второй раз. Во время первого слушания суд счёл подсудимых виновными и дал им приличные тюремные сроки. Однако стороне защиты удалось добиться повторного пересмотра дела в суде. По мнению адвокатов, первый процесс проходил со множеством нарушений.

Версия обвинения: шокер, арматура и пакет

Второе рассмотрение дела началось ещё в сентябре, однако до сегодняшнего дня суду не удавалось сформировать коллегию присяжных. Сегодня же стороны процесса наконец смогли провести первое полноценное заседание. На нём участники выступали со вступительным словом. Первой держала речь представительница гособвинения. Она подробно изложила, в чём именно обвиняются подсудимые – часть из них дала подробные показания в ходе предварительного следствия. По мнению следствия, в марте 2013 года Дмитрий Семенцов решил «вмокрую» разобраться с бывшей супругой Жанной, сотрудницей МВД. Не желая отдавать её 2 миллиона рублей за долю в квартире, он попросил своего друга Евгения Трубицына убить её. В качестве вознаграждения он предложил ему миллион рублей. Евгений будто бы привлёк к этому делу ещё троих человек, включая своего брата Валентина. «С 1 по 14 апреля обвиняемые следили за Жанной Семенцовой на автомобиле Toyota Noah. Они устанавливали маршруты передвижения жертвы, выясняли распорядок дня. Датой убийства злоумышленники обозначили 23 апреля», - рассказала прокурор.

По мнению гособвинителя, план убийства Семенцовой был прост – злоумышленники собирались «вырубить» её электрошокером, похитить её и отвезти в гараж одного из фигурантов. Там жертву должны были убить, а затем избавиться от тела в лесном массиве. Как следует из материалов дела, к похищению компания готовилась основательно – на случай, если шокер окажется слабоват, они захватили с собой две железные палки, лом и автомобильный шестигранный ключ. Этими орудиями пролетариата они должны были гарантированно лишить Жанну сознания.

23 марта Дмитрий Семенцов назначил встречу своей жене в отделении Росреестра для осуществления сделки с квартирой. Обвинение считает, что исполнители убийства должны были следить за Жанной до места встречи, а затем похитить её. Однако в городе они упустили из виду её машину, поэтому план пришлось поменять – Трубицын и компания стали поджидать свою жертву в подъезде дома. Этот план сработал. Жертву схватили сразу же, как она вышла из лифта. Шокер действительно не помог «отрубить» женщину, поэтому похитителям пришлось применить грубую силу – Жанну Семенцову несколько раз ударили кулаками и автомобильным ключом. Жертву в бессознательном состоянии отвезли в гараж, где её и добили. Евгений Трубицын замотал голову несчастной полиэтиленовым пакетом и заклеил его скотчем, перекрыв доступ кислорода. Затем он ударил Жанну по голову тем же самым ключом. После чего обвиняемые вывезли тело в район бухты Стеклянной, сожгли и закопали в лесном массиве.

Версия защиты: «ментовский беспредел»

Сами обвиняемые отрицают факт заказного убийства. Евгений Трубицын заявил, что свои показания он дал под давлением полицейских. К слову сказать, допрашивали его в известной оперативно-разыскной части № 4 на Карбышева. Доводы обвинения он назвал ложными и надуманными. При этом факт убийства Жанны Семенцовой Евгений не отрицает – наоборот, он полностью признаёт свою вину.

По версии стороны защиты, Евгений Трубицын узнал от Дмитрия Семенцова, что 23 апреля тот отдаст бывшей жене 2 миллиона рублей за долю в квартире. У него родился план – напасть на женщину и отобрать деньги. Компания из четырёх фигурантов дела действительно подкараулила Жанну в подъезде, однако денег при ней не оказалось. Кроме того, потерпевшая узнала Евгения, и её пришлось «вырубить». Затем события развивались именно так, как рассказала гособвинитель – с тем исключением, что бывший муж Жанны ничего не знал о действиях своего приятеля. «Я признаю факт убийства, но я хочу, чтобы мне дали срок за то, что я реально совершил. Не было никакого заказного убийства. Я планировал ограбить потерпевшую. Из-за стечения обстоятельств мне пришлось лишить её жизни. Но это совсем другая статья. Свои показания я давал под давлением, был настоящий ментовский беспредел», - обратился к присяжным Евгений Трубицын.

Предполагаемый заказчик преступления, Дмитрий Семенцов, полностью отрицает свою вину.

«Не было никакого смысла в убийстве Жанны. Всё имущество мы поделили при разводе, и в случае смерти жены я всё равно не смог бы получить в собственность долю в квартире. Именно на этом мотиве настаивает обвинение. Гособвинитель считает, что я организовал убийство супруги из корыстных соображений. Но ведь я ничего не получил в итоге. Более того, если верить следствию, я ещё и потратил миллион рублей на оплату убийства», - заявил обвиняемый. По словам Дмитрия Семенцова, в этой истории он оказался замешан всего по одной причине. Незадолго до преступления он занял Евгению Трубицыну 500 000 рублей. На основании этого полицейские и «раскрутили» дело о заказном убийстве, одним махом увеличив сумму переданных денег до миллиона.

Теперь обе стороны будут пытаться склонить присяжных заседателей на свою сторону. Первой это попытается сделать сторона обвинения. Как рассказала суду прокурор, у следствия, помимо свидетельских показаний, есть большой массив вещественных и письменных доказательств. Их будут изучать в первую очередь.