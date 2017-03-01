По кампусу ДВФУ во Владивостоке бродят голодные коровы

Учащиеся ДВФУ на острове Русском только что сообщили в редакцию РИА «Восток-Медиа» о том, что на огороженную территорию вуза попали несколько коров. Такого, по словам первокурсников, они ещё не видели.

«Мы заметили их из окна – несколько коров, примерно 4, прошли от лаборатории до нашего корпуса G. Одна остановилась прямо у ворот, и студенты не хотели выходить – боялись, что корова забодает их или ещё что-нибудь случится. В итоге кто-то всё-таки рискнул открыть ворота, и она зашла. Сейчас стоит, пасётся, ест выбившуюся из-под снега траву – худая и, видимо, очень голодная. Никакого хозяина рядом не видно», - рассказали корреспонденту редакции учащиеся Школы экономики и менеджмента.

По словам иногородних студентов, они знают, что на острове есть ещё посёлки и дворы с домашним хозяйством, но подошедших так близко к учебным корпусам коров ещё не видели.

Кроме крупного рогатого скота, жителям Владивостока на острове периодически встречаются лисы и змеи.







