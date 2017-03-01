Прокуратура Приморья заступилась за голодающих школьников Владивостока

Питанием в школах Владивостока заинтересовалась прокуратура. Заместителю мэра уже вынесено представление по факту несоблюдения организации приёма пищи в выходные дни, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации прокуратуры Приморского края, сотрудники ведомства проверили организацию питания в школах после обращения родителей учащихся одной из школ города. Во время организованного рейда специалисты выяснили, что в 22 муниципальных общеобразовательных учреждениях краевого центра ученики 5-11-х классов обучаются 6 дней в неделю, а питаются всего 5 дней - с понедельника по пятницу.

«Тем самым питание и кратность приёма пищи в этих общеобразовательных учреждениях города не организованы в зависимости от времени пребывания обучающихся в учебном учреждении, поскольку в субботу несовершеннолетние оставлены без питания, в том числе и дети из малообеспеченных семей», - уточнили в прокуратуре.

Исполняющий обязанности главы администрации города Владивостока получил от прокуратуры представление о немедленном устранении выявленных нарушений прав несовершеннолетних учащихся.

К слову, сейчас также остро встал вопрос о питании в детских садах города. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», в городе снова объявлена тревога из-за питания в детских садах. Из-за того, что один из участников аукциона снизил цены, городские депутаты задумались о качестве предоставляемой продукции – народные избранники взяли этот вопрос на особый контроль.

В управлении образования города корреспонденту агентства подробно объяснили, почему норма на ребёнка в день снизилась почти на 50 рублей, а также рассказали о всех поставщиках, занимающихся организацией питания.