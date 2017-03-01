В топ-100 туристических брендов вошли 6 чудес Дальнего Востока

Приморских пянсе и мостов в рейтинге не оказалось

Шесть дальневосточных объектов вошли в национальный рейтинг туристических брендов. При этом ни Приморского, ни Хабаровского краёв в топ-100 не значится, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Исследование, посвящённое оценке узнаваемости и привлекательности туристических брендов регионов России, провёл центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России».

Исследователи включили в рейтинг географические объекты, курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные объекты, туристические маршруты, мероприятия, гастрономические бренды и народные художественные промыслы.

Дальний Восток в этом списке представлен 6 объектами – по 2 от Камчатки и Амурской области и по 1 от Якутии и Сахалина. Камчатский край попал в рейтинг благодаря вулканам и маршруту «Долина гейзеров». Амурскую область прославили река Амур и космодром Восточный. Сахалин вписался в список лучших благодаря Курилам, а Якутия – строганине.

Между тем ни одного бренда от Приморья в рейтинге не представлено – ни знаменитых мостов, ни прославленного пянсе, ни курортных и заповедных районов.