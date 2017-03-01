В Приморье развернулся региональный этап конкурса World Skills Russia

Посмотреть, как молодые повара, сварщики и медики выполняют задания, может каждый

На этой неделе в нескольких городах Приморья проходит региональный этап конкурса молодых профессионалов World Skills Russia. На 12 производственных и образовательных площадках соревнуются начинающие повара, сварщики, спасатели, токари, парикмахеры и медики. Прийти и поболеть за своих друзей может любой желающий.

Как сообщили сотрудники краевого департамента образования и науки, кроме колледжей Владивостока в конкурсе задействованы учебные заведения Лесозаводска и Большого Камня. Участники приехали не только со всего Приморья, но и из Хабаровского края.

При выборе дисциплин, в которых соревнуются ребята, организаторы ориентировались в первую очередь на топ-50 профессий, актуальных и востребованных на рынке, учитывая региональную специфику. Будущие работодатели активно наблюдают за ребятами во время соревнований.

Генеральным партнером Чемпионата рабочих профессий World Skills Russia выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. С его помощью к участию в привлечены компании, ведущие деятельность на территориях опережающего развития, и другие крупные работодатели региона, которые выступят в качестве экспертов в мероприятиях деловой программы.