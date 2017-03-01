Сегодня среда, 01 марта 2017 года, 16:56
Новый пункт пропуска из Приморья в КНР может появится уже в 2019 году
Новый пункт пропуска из Приморья в КНР может появится уже в 2019 году
"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
В Хабаровске собственник дома больше 20 лет не мог выселить жильцов
В Хабаровске собственник дома больше 20 лет не мог выселить жильцов
Болельщики "СКА-Нефтяника": мы не можем смотреть, как убивают хоккей
Болельщики "СКА-Нефтяника": мы не можем смотреть, как убивают хоккей
Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
Регионы:


Популярное
%28.%02.%2017
В Уссурийске произошла крупная автомобильная авария
%28.%02.%2017
В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
сегодня, 14:34
Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
%28.%02.%2017
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
сегодня, 11:15
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
сегодня, 09:11
Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе
сегодня, 08:35
Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света
%28.%02.%2017
"Адмирал" одержал вторую подряд победу над омским "Авангардом"
%28.%02.%2017
За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
%28.%02.%2017
У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей

Обсуждаемое
%28.%02.%2017
6

У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
сегодня, 14:34
5

Во Владивостоке начинают отказываться от безумно дорогих выпускных
сегодня, 13:01
3

Питание в детсадах: кто и за сколько кормит малышей Владивостока
полчаса назад
3

"Тюльпаны на колёсах" стали головной болью цветочников Владивостока
%28.%02.%2017
3

В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
3

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв
%28.%02.%2017
2

За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
сегодня, 12:30
1

Азиатские инвесторы вложатся в туризм на Дальнем Востоке России
%28.%02.%2017
1

Бывший сенатор получил 7 лет колонии за мошенничество на 1 млрд рублей
сегодня, 09:11
1

Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок сегодня, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 936



Система Orphus

Новый пункт пропуска из Приморья в КНР может появится уже в 2019 году

Новый пункт пропуска из Приморья в КНР может появится уже в 2019 году
На его строительство выделили больше миллиарда рублей
только что
Экономика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

За три года в Приморье планируют построить новый пункт пропуска на границе в Китаем «Пограничный». На возведение административных зданий и складов выделили больше миллиарда рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне, 28 февраля, на сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на выполнение работ по строительству автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Заказчиком выступила «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Последний день подачи заявок – 16 марта, при этом уже 20 числа аукцион планируется провести в электронной форме. Всего проект оценивается в 1 115 898 780 рублей. В эту сумму включается строительство административного корпуса, павильонов досмотра автобусов на въезд и выезд из России, складские помещения, а также павильон для дезинфекции транспорта. Кроме того, в системе пропускного пункта предусмотрят ворота с информационным табло, павильоны весового контроля, здание службы кинологов и служебный гараж. Полностью завершить проект заказчики планируется к маю 2019 года.

Строительство нового пункта пропуска «Пограничный» взамен старого обсуждается уже несколько лет. В СМИ неоднократно появлялась информация о длинных очередях на въезде и на выезде. Особенно сложная обстановка наблюдалась в предпразничные дни и перед китайским Новым годом.

Кроме этого, в конце февраля 2017-го Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменениях в правилах въезда иностранцев в РФ через пункты пропуска, расположенных на территории Свободного порта Владивосток. Предполагается, что с введением закона существенно возрастёт туристический поток, что также увеличит и нагрузку на пункты пропуска.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru