Александр Авдеев подвёл итоги первых ста дней на посту мэра Артёма

Традиционный информационный час с участием краевых и местных средств массовой информации, представителей общественности провёл глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев. Позади три месяца работы с официальной даты вступления в должность главы муниципалитета, и это хороший повод подвести первые итоги деятельности, напомнить о том, что уже удалось сделать, обозначить ближайшие планы и задачи, рассказать о перспективах, поделиться впечатлениями.

Александр Авдеев заметил, что за прошедшие сто дней особых проблем не возникало: «Предшествующий глава был грамотным политиком, опытным руководителем. Очень внимательно относился к городу, его жителям, решая наболевшие вопросы. Поэтому мне осталось только продолжить то, чем мы занимались вместе с ним последние 15 лет, работая в одной команде». Несмотря на то, что в Артёме на протяжении долгого времени одной из острых остаётся проблема с электроэнергией и уже неоднократно велась речь о необходимости строительства новой подстанции «Городская», в зимний период серьёзных перебоев с электричеством не было.





«Это произошло благодаря тому, что были проведены предварительные мероприятия по распределению электрических мощностей. На сегодня проблемы с электроэнергией есть в частном секторе, но пытаемся с нашим депутатским корпусом и депутатами Государственной думы, краевыми парламентариями добиться, чтобы обеспечить жителей округа стабильным и достаточным электроснабжением», – подчеркнул глава Артёма.





Власти начали работу по сокращению очереди людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«В распоряжении муниципалитета есть так называемое выморочное муниципальное жильё, которое в случае смерти его владельца и ввиду отсутствия наследников переходит в муниципальный фонд, – отметил Александр Авдеев, – лишь тогда мы сможем предоставить его нуждающемуся». Решаются проблемы с ветхим жильём, введён в эксплуатацию ещё один дом на улице Шишкина, и уже на следующей неделе собственники получат долгожданные квартиры. Также в рамках программы планируется в этом году ввести в эксплуатацию дом на 225 человек.

«Несмотря на то, что в сентябре программа завершится, проблема ветхого жилья имеет место, будем стараться её решать и впредь», – подчеркнул глава Артёма Александр Авдеев.







