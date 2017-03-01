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Во Владивостоке начинают отказываются от безумно дорогих выпускных

Во Владивостоке начинают отказываются от безумно дорогих выпускных
Многие родители школьников поддерживают поступок Андрея Макаревича
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com

Владивостокцы перестают платить крупные суммы денег на финальные школьные вечеринки своих детей. Их вдохновляет опыт «выпускного в джинсах». Большой общественный резонанс накануне вызвал отказ российского музыканта Андрея Макаревича оплачивать расходы на выпускной собственной дочери, сообщает РИА «Восток-Медиа». 

Жители Владивостока отказываются платить больше 10 тысяч за выпускные в школах. В эту сумму они стараются уложить ужин в ресторане или кафе, услуги фотографа, в некоторых случаях ведущего мероприятия и подарки для учителей. При этом ещё несколько лет назад родители школьников достаточно спокойно выкладывали суммы от 15 до 30 тысяч рублей без учётов расходов на костюмы и платья. Причина кроется в том, что тратиться на дорогостоящие заведения, люксовые автомобили и одежду для 17-летних стало не модно.

Обсуждения на тему, сколько всё-таки «прилично» платить за праздник, начались после заявления известного музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Он написал в Facebook, что его дочь предложила перевести деньги на благотворительность вместо выпускного. «Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие - как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может, хватить на большой бассейн дорогого шампанского?» - рассказал музыкант.

Обзор форумов, на котором чаще всего бывают приморцы, показал, что в этом году в большинстве случаев, вместо ресторана выбирают кафе, вместо подарков для учителей – букеты, а вместо вечерних платьев для девочек – более практичные наряды, которые можно будет носить и после праздника. Некоторые родители укладывают расходы на кафе и в 2 500 рублей, однако большинство всё равно платит в районе 15 тысяч.

«У нас буквально с первого класса возникали вопросы о покупке дорогих подарков на такие праздники как 8 марта, 23 февраля и дни рождения. То же самое происходит и с подарками для учителей, чаще всего это вообще не уместно – дарить учителю сертификаты на большие суммы в магазины косметики или нижнего белья. При этом на выпускной детей в 4 классе родители предлагали после торжественной части поехать в ресторан за городом, нанять аниматоров, фотографов и видеооператоров, что выливалось в крупную сумму. Лично я считаю, что это всё вообще не нужно», - рассказала руководитель детской школы ТВ ведущая ГТРК «Владивосток» Татьяна Бережная.

В итоге родителей удалось убедить отказаться от идеи с рестораном и отвести детей в джампинг-клуб. Татьяна также добавила, что празднование в ресторане для одиннадцатиклассников можно уложить и в 5 000 рублей, учитывая, что алкоголя на вечеринке быть не должно.

«Конечно, это сумма без наряда. Однако и на платье, которое ты потом вряд ли куда-то наденешь, не стоит выкладывать больших сумм», - добавила ведущая.

Она также вспомнила опыт харьковской частной школы, где придумали «Выпускной в джинсах». Вместо покупки дорогих нарядов и шикарного праздника школьники переводят деньги для помощи отделению кардиохирургии Харьковского института общей и неотложной хирургии. На перечисленные деньги врачи покупают материалы для операций.


 
 
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