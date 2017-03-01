В Приморье станет больше белорусской дорожной техники

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев принял делегацию из Республики Беларусь. Темой деловых переговоров стало расширение взаимного товарооборота между краем и республикой.

В частности, генеральный директор ОАО «Амкодор» Валерий Иванкович сообщил, что его холдинг готов увеличить объём поставок спецтехники в Приморье. Частично эта техника уже поставляется в край. Речь идёт о высокотехнологичных машинах разного класса для использования в лесопромышленной, жилищно-коммунальной, агропромышленной, дорожно-строительной сферах.

«Нам бы хотелось значительно увеличить объём поставок. Мы готовы творчески подойти к решению любых задач, которые вы будете ставить перед нами как потенциальные потребители», - заявил Валерий Иванкевич.

Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Хабаровске Александр Бобцов отметил, что объём товарооборота Беларуси с Приморьем по итогам 2016 года составил около 13,5 миллиона долларов, и эта цифра может быть гораздо выше.

«Мы заинтересованы в наращивании объёмов взаимного товарооборота, и все возможности для этого есть. Действующая сегодня правовая основа позволяет нам успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество», – отметил дипломат.

Соглашение о сотрудничестве между администрацией Приморского края и Республикой Беларусь действует с 1998 года. Удельный вес Республики Беларусь во внешнеторговом обороте Приморского края со странами СНГ ежегодно составляет почти 60 %.

Из Приморья в Беларусь экспортируются рыба и морепродукты, обувь, продукты неорганической химии и другие. Из Беларуси в Приморский край поставляются молочные и другие продукты, мыло, моющие средства, пластмасса, алюминий, машины, оборудование и прочие товары.



