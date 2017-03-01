Дальневосточный фестиваль "Голоса Приморья-2017" станет юбилейным

Традиционный Дальневосточный вокальный фестиваль «Голоса Приморья» пройдет 17-19 марта во Владивостоке. Он станет юбилейным, 25-м по счёту. В конкурсе уже готовы принять участие более сотни вокалистов из Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области, которых разделят по номинациям и возрастным категориям. Приём заявок на участие заканчивается завтра, 2 марта.

Ежегодно в фестивале принимают участие солисты-вокалисты и вокальные ансамбли в 6-ти различных возрастных категориях и трех номинациях: академическое, народное и эстрадное пение. Больше всего конкурсантов в возрасте 6-9 и 10-13 лет. Как рассказывает заведующая отделом развития и поддержки народного творчества краевого центра народной культуры Приморья Зоя Исакова, в конкурсе принимают участие не только юные таланты, но и взрослые вокалисты, самым старшим уже исполнилось 60 лет.

«Наше жюри считает, что в каждой возрастной категории голоса вокалистов имеют свои особенности, поэтому и стоит оценивать их отдельно. В конкурсе принимают участие, как правило, уже отличившиеся вокалисты из различных муниципальных учреждений Дальнего Востока, поэтому предварительное прослушивание перед конкурсом не требуется. Заявки неизвестных вокалистов-любителей могут не пройти, так как в нашем межрегиональном конкурсе главным образом оценивается вокальное мастерство», - отметила организатор.

Конкурсные выступления запланированы 17 и 18 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников. Их будет традиционно оценивать профессиональное жюри. Высшей наградой станет Гран-при. Так же, оргкомитет может учредить дополнительные призовые номинации. Гала-концерт победителей, награждение, торжественное закрытие 25 конкурса вокалистов «Голоса Приморья» пройдет на сцене концертного зала Приморской краевой филармонии 19 марта в 15:00.