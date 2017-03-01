Приморские пенсионеры начали получать губернаторскую доплату

В Приморье начали выплачивать единовременную социальную помощь пенсионерам в размере тысячи рублей – её неофициально называют «губернаторской». На эту меру соцподдержки краевой бюджет направил более 80 миллионов рублей. Первый транш поступит в районы, пострадавшие в прошлом году от тайфуна «Лайонрок».

Сотрудники краевого департамента труда и социального развития сообщили, что в марте выплату получат пенсионеры Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского районов.

В апреле по графику выплата «губернаторской тысячи» пройдёт в Артеме, Большом Камне, Фокино, Шкотовском, Кировском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском районах.

Пенсионеры Арсеньева, Находки Спасска-Дальнего, Уссурийска, Партизанска Партизанского района, а также Анучинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов получат дополнительную поддержку в мае.

Во всех районах Владивостока выплата пройдет в июне.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке выплата предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе. Всего дополнительную материальную поддержку ежегодно получают почти 600 тысяч приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе.