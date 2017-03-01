Приморские пенсионеры начали получать губернаторскую доплату

Сегодня среда, 01 марта 2017 года, 11:43
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае
В первый день весны в Хабаровске ожидают небольшой снег
В первый день весны в Хабаровске ожидают небольшой снег
Приморцам стало удобнее пользоваться порталом госуслуг
Приморцам стало удобнее пользоваться порталом госуслуг
Регионы:


Популярное
%28.%02.%2017
Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
%28.%02.%2017
В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
В Уссурийске произошла крупная автомобильная авария
%28.%02.%2017
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
%28.%02.%2017
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
сегодня, 09:11
Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе
%28.%02.%2017
Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС
сегодня, 08:35
Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света

Обсуждаемое
%28.%02.%2017
12

Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
%28.%02.%2017
6

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
5

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
4

Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС
%28.%02.%2017
4

У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
%28.%02.%2017
3

В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
2

В Уссурийске построят двухэтажный ледовый каток
%28.%02.%2017
2

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв
%28.%02.%2017
2

За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
%28.%02.%2017
1

В Уссурийском заливе разместят морскую ферму
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок сегодня, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 921



Система Orphus

Приморские пенсионеры начали получать губернаторскую доплату

Приморские пенсионеры начали получать губернаторскую доплату
Сперва тысячную прибавку к пенсии доставят жителям подтопленных районов
7 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: golos-buryatyi.ru

В Приморье начали выплачивать единовременную социальную помощь пенсионерам в размере тысячи рублей – её неофициально называют «губернаторской». На эту меру соцподдержки краевой бюджет направил более 80 миллионов рублей. Первый транш поступит в районы, пострадавшие в прошлом году от тайфуна «Лайонрок».

Сотрудники краевого департамента труда и социального развития сообщили, что в марте выплату получат пенсионеры Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, а также Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского районов.

В апреле по графику выплата «губернаторской тысячи» пройдёт в Артеме, Большом Камне, Фокино, Шкотовском, Кировском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском районах.

Пенсионеры Арсеньева, Находки Спасска-Дальнего, Уссурийска, Партизанска Партизанского района, а также Анучинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов получат дополнительную поддержку в мае.

Во всех районах Владивостока выплата пройдет в июне.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке выплата предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе. Всего дополнительную материальную поддержку ежегодно получают почти 600 тысяч приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе.

 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru