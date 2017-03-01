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Во Владивостоке в музее Суханова откроется выставка старинных кукол

Во Владивостоке в музее Суханова откроется выставка старинных кукол
Посетителям не только покажут игрушки, но и расскажут о них
14 минут назад
Культура | Приморский край
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Фото: arseniev.org

Сегодня в 17:00 в филиале краевого музея имени Арсеньева, доме чиновника Суханова на одноимённой улице открывается выставка антикварных кукол. Она продлится до 29 марта.  Экспозиция составлена из коллекции владивостокского эксперта-антиквара Алёны Смышляевой. По субботам хозяйка коллекции готова встречаться с заинтересованными зрителями в музейных залах и рассказывать об истории игрушек конца XIX –начала XX веков. Тогда кукол большей частью изготавливали из воска и особого «бисквитного» фарфора, а до того – из дерева и ткани. Коллекционер называет период 1880-1930 «золотым веком кукол». Эти фарфоровые красавицы на рубеже позапрошлого и прошлого веков украшали покои аристократов. Мастерство и филигранность их исполнения до сих пор завораживает и детей, и взрослых. В декабре 2016 года аналогичную выставку фарфоровых кукол принимала хабаровская СКС- галерея.

Встречи-лекции с Алёной Смышляевой состоятся 4, 11 и 18 марта в 14:00. Коллекционер расскажет о видах и особенностях кукол, изготовленных сто лет назад, об основных кукольных фабриках того времени, о реставрации старинных игрушек и о том, как сегодня обстоят дела в производстве красивых кукол. Также Алёна Смышляева ответит на вопросы о современном коллекционировании и посоветует, с чего начать путь к собственной коллекции.

 
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