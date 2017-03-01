Первый день весны во Владивостоке завершится дождём. На всей территории края сегодня возможны осадки. К концу недели в регионе похолодает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в первый день весны, 1 марта, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами сохранятся небольшие и умеренные осадки. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Минувшая ночь была ещё теплее предыдущей - температурный фон составил от −4 до +1 градуса на юге и до −9 −14 градусов на севере края. Дневные температуры останутся на уровне вчерашнего дня. При умеренном северо-западном ветре температура воздуха составит от 0 до +8 градусов.

Во Владивостоке 1 марта сохранится неустойчивая погода. В первую половину дня осадков не ожидается, город окутает туман. Вечером вновь возможен небольшой дождь, воздух прогреется, как и сегодня, до +3... +6 градусов.

Между тем, к концу недели в регионе похолодает. Фон как ночных, так и дневных температур понизится на 5–10 градусов. Атмосферные фронты покинут территорию края, начнётся рост атмосферного давления, и вновь усилится заток холодного воздуха.