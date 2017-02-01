Василий Авченко презентует во Владивостоке книгу об Александре Фадееве

Любители литературы смогут по-новому осмыслить сложную фигуру знаменитого советского писателя с приморскими корнями. Во Владивостоке в ближайшую субботу состоится презентация новой книги журналиста и писателя Василия Авченко «Фадеев», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце минувшего года столичное издательство «Молодая гвардия» в популярной серии «Жизнь замечательных людей» выпустило книгу «Фадеев», написанную журналистом «Новой газеты во Владивостоке». Василий Авченко — автор книг «Правый руль», «Глобус Владивостока», «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильёй Лагутенко), «Кристалл в прозрачной оправе». Над биографией Фадеева он работал почти четыре года.

Ранее, в публикации РИА «Восток-Медиа», автор отметил: «В равной степени интересны и тексты, и жизнь Фадеева, похожая на остросюжетный роман с трагической развязкой. Важно и то, что Фадеев до конца считал себя дальневосточником. Приморье присутствует не только в «Разгроме» или «Последнем из удэге», но даже в «Молодой гвардии», где краснодонские подпольщицы поют про «штурмовые ночи Спасска». Поэтому дальневосточным страницам жизни писателя я уделил особое внимание. Нужно по-новому осмыслить эту крупную, интересную, сложную фигуру».

Длинные январские каникулы несколько затормозили продвижение книги на рынок. Однако накануне «Фадеев» поступил в книготорговую сеть Владивостока.

Презентация новой биографии нашего знаменитого земляка состоится во Владивостоке 4 февраля в 16 часов в книжном магазине, расположенном на 3-м этаже «Малого ГУМа» (улица Светланская, 45). Здесь же пройдёт и автограф-сессия, в ходе которой автор подпишет книги всем желающим.



